«ТОП-5 АВТО»: названы самые перспективные автомобили российского рынка

Похоже, коронавирусное затишье, царившее на российским рынке в прошлом году, подходит к концу. Боюсь сглазить, но все говорит о том, что авторынок оживает и в 2021-м недостатка в новинках не будет.

Уже сейчас в автосалонах появились такие интересные модели, как новая Skoda Octavia, Mazda CX-30 и Hyundai Palisade. Конечно же, все они вошли в лонг-лист премии «ТОП-5 АВТО», который сегодня, благодаря работе жюри, превратился в шорт-лист. То есть конкурс вышел на финишную прямую, и после серии мероприятий будут объявлены победители в шести номинациях.

В шорт-лист номинации «Компактный городской автомобиль» вошли новые лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Octavia, обновленный седан Hyundai Solaris, а также стильные KIA Xceed и Audi A5. Ожидаю, что здесь развернется самая жаркая борьба, поскольку представлены как чисто имиджевые модели, так и сверхпопулярные «бюджетники».

За звание «Большого и представительского городского автомобиля» будут биться громкая новинка прошлого года — KIA K5, а также Genesis G80, Mercedes-Benz E-класса, Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country.