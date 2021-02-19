«ТОП-5 АВТО»: названы самые перспективные автомобили российского рынка

Похоже, коронавирусное затишье, царившее на российским рынке в прошлом году, подходит к концу. Боюсь сглазить, но все говорит о том, что авторынок оживает и в 2021-м недостатка в новинках не будет.
Уже сейчас в автосалонах появились такие интересные модели, как новая Skoda Octavia, Mazda CX-30 и Hyundai Palisade. Конечно же, все они вошли в лонг-лист премии «ТОП-5 АВТО», который сегодня, благодаря работе жюри, превратился в шорт-лист. То есть конкурс вышел на финишную прямую, и после серии мероприятий будут объявлены победители в шести номинациях.
В шорт-лист номинации «Компактный городской автомобиль» вошли новые лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Octavia, обновленный седан Hyundai Solaris, а также стильные KIA Xceed и Audi A5. Ожидаю, что здесь развернется самая жаркая борьба, поскольку представлены как чисто имиджевые модели, так и сверхпопулярные «бюджетники».
За звание «Большого и представительского городского автомобиля» будут биться громкая новинка прошлого года — KIA K5, а также Genesis G80, Mercedes-Benz E-класса, Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country.
Номинация «Компактный кроссовер, внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» оказалась самой многочисленной. Неудивительно, ведь класс SUV у нас растет каждый год и тем сложнее было выбрать пятерку лучших. Тем не менее, жюри с этой задачей справилось, определив автомобили, которые выходят в финал.
Интересно, что впервые в истории премии в число лучших попал китайский автомобиль Geely Coolray. Вместе с ним сюда пробился и «француз» — Peugeot 2008. Ну а такие кроссоверы, как обновленный Renault Kaptur, рестайлинговый Volkswagen Tiguan и компактный Skoda Karoq и без того хорошо известны и популярны. Чувствую, что в этой пятерке никто не захочет уступать.
А вот еще одна интересная номинация — «Большой кроссовер/внедорожник», куда ожидаемо попал Hyundai Palisade, уже приехавший к дилерам. Отметим также новый Land Rover Defender, успевший наделать много шума. В пятерку вошли также KIA Sorento, Audi Q7 и Cadillac XT6.
Если говорить в целом, то в шести номинациях было заявлено 72 автомобиля. После оглашения шорт-листа их осталось 30. Это многократно усиливает конкуренцию, так что основная борьба еще впереди.