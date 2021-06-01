Kia Sorento обзавелся в России «грозным» двигателем V6

Под капотом Kia Sorento, наконец, прописался 3,5-литровый V6 отдачей 249 сил, который так ждали поклонники модели. К новому движку прилагаются восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Купить такой кроссовер можно, отдав дилеру 2 959 900 рублей.

С бодрой «шестеркой» достаточно крупный автомобиль «выстреливает» до «сотни» за 8 секунд, а его максимальная скорость достигает отметки в 210 км/ч.

Сразу предупреждаем: автолюбителю, купившему KIA Sorento нового — четвертого по счету — поколения, засесть за мануал придется. Иначе, как убедился портал «АвтоВзгляд», он не сможет использовать машину на все сто процентов, и не получит того кайфа от эксплуатации «корейца», который получили мы во время премьерного тест-драйва.