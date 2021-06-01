Volkswagen отзывает в России минивэны Caddy

«Причиной отзыва стала возможность возникновения в данных транспортных средствах негерметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра», — говорится в сообщении ведомства.

Для устранения возможной поломки, на всех автомобилях будет выполнена подтяжка резьбового соединения на главном тормозном цилиндре.

Официальные дилеры марки сами оповестят владельцев машин, которые попали под отзыв, и пригласят записаться на сервис для проведения бесплатных ремонтных работ.

Напомним, что в апреле этого года начался прием заказов на Caddy пятого поколения. Модель должна появиться в шоу-румах предположительно в июне. В России будет доступна только версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем отдачей 110 л. с., работающий с 6-ступенчатой механической коробкой передач.