В Елабуге будут выпускать по 5000 седанов Aurus в год

На первом этапе в Елабуге планируется производить седан Aurus Senat. Позднее производственную линейку пополнит кроссовера Aurus Komendant. Представители бренда сообщают, что завод способен «при определенных условиях» изготавливать до 5000 автомобилей в год.

Производство, помимо линии сварки кузова, включает зону логистики, линию сборки и зону финального тестирования. Согласно официальным планам бренда, около 70% выпущенных в Татарстане Aurus в 2021—2030 годах будут реализованы на внешних рынках. В первую очередь речь идет о странах Ближнего Востока. В более долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Китая и Западной Европы.

На данный момент дистрибуцию Aurus в России осуществляет компания «Панавто» с шоу-румом в Москва-Сити. В июне планируется появление второго московского дилера марки — «Авилон». До конца 2021-го ожидается появление дилерского центра в Санкт-Петербурге. Планируется организация продаж и обслуживания в Сочи, Казани, а также Красноярске и Екатеринбурге.