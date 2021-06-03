Китайский JAC привез в Россию «убийцу» «Газели»

«Азиат» обладает рядным четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2 литра мощностью 130 л. с., в трансмиссии установлена механическая коробка передач о шести ступенях. А в ведущем мосту задействован редуктор с передаточным числом 3,273.

Передняя подвеска JAC N35 независимая торсионная на двойных поперечных рычагах, задняя — зависимая рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости. За безопасность отвечают система стабилизации, «антибукс» и ABS. Грузовичок «обут» в разноразмерные шины, что позволило снизить погрузочную высоту до 785 мм.

Что до эргономики и комфорта, то в кабине предусмотрено три места, где среднее может использоваться, как подлокотник. Специально для России китайцы повысили качество обивки и плотности сидений. Интересно, заметила ли это бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина, удостоившаяся чести рекламировать модели JAC?

Руль с интерфейсом управления круиз-контролем и мультимедийным центром регулируется по вылету и углу наклона.

По умолчанию JAC N35 оборудован системой кондиционирования, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком, аудиосистемой с четырьмя динамиками и прочими полезностями. Как подчеркнули порталу «АвтоВзгляд» представители компании JAC, автомобиль может похвастать и отменной шумоизоляцией.

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