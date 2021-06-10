Mercedes-Benz избавляется от десятков дилерских центров

В связи с такой оптимизацией без работы могут остаться немногим меньше 3000 человек. Правда, «мерседесовцы» подчеркнули, что сделки будут заключены только в том случае, если новые владельцы предоставят их сотрудникам рабочие места.

Каждый из шоу-румов оценивается примерно в 35 000 000 евро. Иными словами, избавление от автосалонов может принести компании около миллиарда европейских денег.

По информации издания Handelsblatt, вырученные средства будут направлены на развитие программы по электрификации модельной линейки марки.