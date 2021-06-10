Mercedes-Benz избавляется от десятков дилерских центров

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Немцы приняли решение выставить на продажу порядка 25 дилерских центров, включая станции технического обслуживания. Как выяснилось, таким образом Mercedes-Benz решил сократить расходы. Правда, речь пока идет лишь о странах Европы. В частности, Испании, Англии и Бельгии. Ключевое слово — «пока».

В связи с такой оптимизацией без работы могут остаться немногим меньше 3000 человек. Правда, «мерседесовцы» подчеркнули, что сделки будут заключены только в том случае, если новые владельцы предоставят их сотрудникам рабочие места.

Каждый из шоу-румов оценивается примерно в 35 000 000 евро. Иными словами, избавление от автосалонов может принести компании около миллиарда европейских денег.

По информации издания Handelsblatt, вырученные средства будут направлены на развитие программы по электрификации модельной линейки марки.

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11 июня 2021
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