Лифтбек Mercedes-AMG GT пережил «модное обновление»

В фирменном конфигураторе стало больше вариантов цветов, колес, материалов отделки и прочих «прибамбасов». Также добавился «черный» пакет и набор V8 Styling Package, чтобы 6-цилиндровая версия выглядела как более статусная 8-цилиндровая. Не обидся ли хозяева мощных машин?

Сами силовые агрегаты не изменились. Однако шасси прошло большую перетряску: в дело пошли новые подрамники, другие втулки и подшипники, а с пневматической подвеской теперь работают иные амортизаторы, дабы разница между режимами «спорт» и «комфорт» была более очевидной.