Лифтбек Mercedes-AMG GT пережил «модное обновление»

В фирменном конфигураторе стало больше вариантов цветов, колес, материалов отделки и прочих «прибамбасов». Также добавился «черный» пакет и набор V8 Styling Package, чтобы 6-цилиндровая версия выглядела как более статусная 8-цилиндровая. Не обидся ли хозяева мощных машин?
Сами силовые агрегаты не изменились. Однако шасси прошло большую перетряску: в дело пошли новые подрамники, другие втулки и подшипники, а с пневматической подвеской теперь работают иные амортизаторы, дабы разница между режимами «спорт» и «комфорт» была более очевидной.
Сейчас желающие купить Mercedes-AMG GT вынуждены отдавать минимум 8 990 000 рублей. Ценники обновленной версии мы узнаем осенью, перед стартом продаж.
Напомним, что на текущий момент россиянам доступны полноприводные GT 43 (367 л. с.) и GT 53 (435 л. с.), притом обим вдобавок полагается вспомогательный стартер-генератор на 22 л. с. и 250 Нм.
Между тем, немцы выставили на продажу 25 дилерских центров, включая станции технического обслуживания. Как выяснилось, таким образом Mercedes-Benz решил сократить расходы.