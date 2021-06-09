Почему крайне вредно часто мыть машину летом

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Летом водители чаще моют своих «железных коней», ведь начинается дачный сезон и хочется, чтобы автомобиль сиял чистотой. Но такой интенсивный «мойдодыр» может привести к проблемам с машиной. Почему летом не стоит часто устраивать водные процедуры своему автомобилю, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Мало кто знает, что летом кузов автомобиля испытывает не меньшие нагрузки, чем зимой. На смену противогололедным реагентам приходят жара и ультрафиолетовое излучение. Вот поэтому к мойке машины нужно относиться внимательно. А слишком частое мытье может привести к серьезным проблемам, за которые водитель дорого заплатит.

Если «намыливать» любимый автомобиль чуть ли не каждую неделю, грязь может забить дренажные отверстия кузова. Там постоянно будет влага, а это со временем приведет к появлению ржавчины в районе передних колесных арок и порогов. В будущем, это обернется дорогим кузовным ремонтом, так что лучше до такого не доводить.

Также не рекомендуется мыть автомобиль в солнечную погоду и на жаре. Дело в том, что лакокрасочное покрытие не терпит резких перепадов температур и если окатить кузов холодной водой, могут появиться проблемы. На ярком солнце металл нагревается до 70 градусов, а вода из дачного водопровода прогрета градусов до 19-ти. В итоге разница температур в 51 градус оказывается крайне чувствительной для краски. На лаке могут появиться микротрещины, через которые будет проникать влага. Так, в один прекрасный день на капоте появятся «рыжики», вывести которые будет ой как непросто. В худшем случае, придется перекрашивать капот целиком, а это недешево.

Кстати, лак, размягченный высокой температурой, больше подвержен различным механическим воздействиям, чем холодный. Вот поэтому царапины на кузове может оставить даже простая тряпка. Что уж говорить про различные скребки и губки, с помощью которых убирают воду.

Именно поэтому не стоит заезжать и на автоматические мойки. Их жесткие щетки будут работать как абразив и могут оставить на всем кузове огромное количество царапин. Потом их придется убирать ручной полировкой, а это долго. Либо обращаться в мастерскую автодетейлинга, что, опять же, потребует немалых финансовых затрат.

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9 июня 2021
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