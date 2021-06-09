Почему крайне вредно часто мыть машину летом

Мало кто знает, что летом кузов автомобиля испытывает не меньшие нагрузки, чем зимой. На смену противогололедным реагентам приходят жара и ультрафиолетовое излучение. Вот поэтому к мойке машины нужно относиться внимательно. А слишком частое мытье может привести к серьезным проблемам, за которые водитель дорого заплатит.

Если «намыливать» любимый автомобиль чуть ли не каждую неделю, грязь может забить дренажные отверстия кузова. Там постоянно будет влага, а это со временем приведет к появлению ржавчины в районе передних колесных арок и порогов. В будущем, это обернется дорогим кузовным ремонтом, так что лучше до такого не доводить.

Также не рекомендуется мыть автомобиль в солнечную погоду и на жаре. Дело в том, что лакокрасочное покрытие не терпит резких перепадов температур и если окатить кузов холодной водой, могут появиться проблемы. На ярком солнце металл нагревается до 70 градусов, а вода из дачного водопровода прогрета градусов до 19-ти. В итоге разница температур в 51 градус оказывается крайне чувствительной для краски. На лаке могут появиться микротрещины, через которые будет проникать влага. Так, в один прекрасный день на капоте появятся «рыжики», вывести которые будет ой как непросто. В худшем случае, придется перекрашивать капот целиком, а это недешево.