Объявлены цены на новые спортивные Audi: RS 4 Avant, RS 5 Sportback и RS 5 Coupe

Каждая из новинок российского рынка оснащена наддувным бензиновым мотором V6 TFSI объемом 2,9 литра. Агрегат мощностью 450 л. с. с крутящим моментом 600 Нм разгоняет Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe до 100 км/ч за 3,9 секунды, а Audi RS 4 Avant — за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом RS универсал разгоняется до максимальных 280 км/ч.

В список стандартного оснащения спортивных Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe включены полный привод quattro, 19-дюймовые легкосплавные диски, матричные светодиодные фары, спортивные передние сиденья, трехспицевый многофункциональный руль, трехзоный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, электропривод двери багажника и ряд других опций. Audi RS 4 Avant доступен для заказа по цене от 7 млн. рублей, а Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe — от 7,25 млн. рублей.