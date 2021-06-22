БелАЗ выпустил первый самосвал-троллейбус

Самосвал, способный передвигаться, как троллейбус, будет, по мнению разработчиков, способствовать сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду и улучшению экологической обстановки по месту основной работы — в горнорудных карьерах, ну и в прилегающих регионах.

Кроме того, машина поможет своим владельцам снизить стоимость перевозок и увеличить производительность. При этом БелАЗ предлагает своим клиентам комплексные решения по организации всей необходимой инфраструктуры.

Впрочем, прогнозируемые показатели эффективности троллейвозной модификации самосвала еще нужно доказать. Для этого на производственной площадке в белорусском городке Жодино создан полигон для испытаний дизель-троллейвозов с контактной троллейной линией общей протяженностью более 400 метров, 33 опорами и тяговой подстанцией мощностью 1,8 МВт. В ближайшие месяцы здесь проведут комплексные испытания новинки рынка.