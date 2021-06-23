АВТОВАЗ лихорадит дефицит микрочипов

О глобальном дефиците микрочипов мы говорили не раз и не два. Из-за этого АВТОВАЗ переходит на шестидневку, так как не очень понятно, когда ему придется остановиться, а перед длинным корпоративным отпуском нужно создать максимально большой задел товарных машин. При этом быстрого решения проблемы не будет — нервозная ситуация может продлиться до конца этого года и даже перейти в следующий.

— Изначально мы думали, что этот кризис продлится всего несколько месяцев, но в реальности видим, что намного дольше. На самом деле, это будет весь 2021 год и часть 2022 года, — рассказал агентству ТАСС глава АВТОВАЗа Николя Мор.

Нехватку электронных компонентов также испытывает Volkswagen: компания на несколько дней остановила сборку автомобилей на заводе «Группы ГАЗ». Кроме того, следом может встать и калужский конвейер VW.

В такой ситуации дилеры явно захотят воспользоваться выгодной для себя ситуацией, задрав цены до небес… И даже за бюджетные авто мы будем платить, как за целую квартиру.