Во сколько на самом деле обойдется поездка на автомобиле в Крым

«СберАвто» при поддержке сервиса «Эвотор» выяснил, во сколько россиянам обойдется поездка на автомобиле до Сочи для семьи из четырех человек.
Не будем скрывать расчеты до последнего абзацац, а сразу скажем: по мнению специалистов, путешествие по трассе М4 «Дон» из Москвы займет порядка 35 часов и будет стоить 25 584 рублей. Дороговато!
На самом деле, в эту сумму включены не только весьма расплывчатые «расходы на бензин», составившие 6127 «целковых», но и… совершенно невнятная «подготовка к поездке». По мнению авторов, перед выездом «на моря» надо заменить масло и фильтры на 5960 ₽. А если владелец машины сделал это месяц назад? Или захочет провести масляный сервис после поездки?
Также «расчетчики» призывают купить некий «набор автомобилиста» за 1660 ₽, в который, как мы знаем, входит абсолютно дрянного качества трос, плохонький огнетушитель и одноразовый знак аварийной остановки. При этом спецы из «СберАвто», наверное, не знают, что это все и так должно лежать в багажнике. (Хотя, может, по их мнению, такой комплект надо собирать перед каждой поездкой — как сувенир на память).
Плюсом заложены приобретение аптечки (378 ₽), омывающей жидкости (123 ₽), автомобильных подушек (720 ₽), питьевой воды и снеков (около 660 ₽). В общем, половину из этих трат можно смело вычеркивать. А вот проезд по «платнику» сберовцы прикинули плюс-минус верно: 1750 ₽ при оплате наличными или 1400 ₽, если использовать транспондер.
Едем дальше. Подсчитано, что за обед на четверых в Воронеже придется заплатить 1120 ₽, за ужин в кафе в Ростове-на-Дону — 1280 ₽. В свою очередь, номер на четверых в ростовской гостинице обойдется в 3744 ₽. Неужели на берегах Дона такие дешевые кафе? Ведь получается, что семья сытно поест всего на 320 рубликов «с носа»!
Отсюда вывод. Если вы собираетесь на юг, придется сесть за калькулятор самому. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в сезоне-2021 вояж в сторону Черного моря, особенно если вы хотите поехать сюда на собственном авто может, в лучшем случае, стать жуткой нервотрепкой, а в худшем — вообще не состояться.