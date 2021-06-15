Во сколько на самом деле обойдется поездка на автомобиле в Крым

На самом деле, в эту сумму включены не только весьма расплывчатые «расходы на бензин», составившие 6127 «целковых», но и… совершенно невнятная «подготовка к поездке». По мнению авторов, перед выездом «на моря» надо заменить масло и фильтры на 5960 ₽. А если владелец машины сделал это месяц назад? Или захочет провести масляный сервис после поездки?

Также «расчетчики» призывают купить некий «набор автомобилиста» за 1660 ₽, в который, как мы знаем, входит абсолютно дрянного качества трос, плохонький огнетушитель и одноразовый знак аварийной остановки. При этом спецы из «СберАвто», наверное, не знают, что это все и так должно лежать в багажнике. (Хотя, может, по их мнению, такой комплект надо собирать перед каждой поездкой — как сувенир на память).

Плюсом заложены приобретение аптечки (378 ₽), омывающей жидкости (123 ₽), автомобильных подушек (720 ₽), питьевой воды и снеков (около 660 ₽). В общем, половину из этих трат можно смело вычеркивать. А вот проезд по «платнику» сберовцы прикинули плюс-минус верно: 1750 ₽ при оплате наличными или 1400 ₽, если использовать транспондер.