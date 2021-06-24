УАЗ снова «троллит» поклонников «Буханкой» будущего

Проект свежей генерации УАЗ-452 — дело рук независимого дизайнера Тимура Даутова, изрядно поиздевавшегося над внедорожником, хотя и сумевшего не испортить его оригинальные черты. Сам автостроитель похвалил работу художника, а вот фолловеры отнеслись к прототипу весьма неоднозначно.

«Отстаньте вы уже от этой буханки и сделайте что-нибудь новое», — взмолился один из подписчиков.

«Духа мало. Давайте в железе красоту воплощайте», — потребовал другой.

«Переходите от слов к делу», — в ответ потроллил заводчан третий.

И правда, когда же ульяновцы, наконец, порадуют нас новой «Буханкой»? Вероятно, что не скоро. Да и зачем, если нынешнюю версию автомобиля до сих пор приобретают на «ура». Еще бы, ведь машина славится завидными внедорожными повадками, неприхотливостью в эксплуатации и гуманным ценником. А альтернативу пока не смог предложить ни один из автопроизводителей.