Объявлена дата дебюта Toyota Land Cruiser Prado нового поколения

Как сообщает BestCarWeb, новейший Toyota Land Cruiser Prado презентуют к осени 2023 года. Хотя официальные представители японской марки эти сведения не подтверждают.

Известно, что «Прадо» не лишится рамы и честного полного привода, а вместе с тем увеличится в габаритах и разживется гибридной версией. Заказать автомобиль можно будет, как в пятиместной модификации, так и с компоновкой на семь посадочных мест.

Сомнений нет, что навороты, представленные на старшем Land Cruiser 300, достанутся и Prado. Среди них — функция запуска мотора по отпечатку пальца, графическая панель приборов, камеры кругового обзора, а также электроуправляемое шасси с возможностью выбора режимов вождения в зависимости от условий эксплуатации.

Помимо гибрида, который наши соотечественники явно не оценят, японцы приготовили тяговитый и экономичный дизель. Вот только технические характеристики агрегата пока держатся в секрете. Впрочем, скоро все тайное станет явным.