Skoda отзывает в России несколько десятков лифтбэков Oсtavia и Superb

К дилерам пригласят владельцев 54 автомобилей Skoda Octavia и трех лифтбэков Superb. Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно и самостоятельно, воспользовавшись списком VIN-номеров на странице Росстандарта.

«Причины отзыва транспортных средств: на автомобилях, выпущенных в определенный промежуток времени, из-за отклонений в производственном процессе, возможно, были установлены передние боковые подушки безопасности, не обеспечивающие заданных производителем характеристик при срабатывании», — говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что на всех автомобилях дилеры заменят передние подушки безопасности, чтобы исключить их некорректное срабатывание в случае аварии.