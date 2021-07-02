Skoda отзывает в России несколько десятков лифтбэков Oсtavia и Superb

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Как сообщает пресс-служба Росстандарта, Skoda отзывает в России для обслуживания и возможного ремонта несколько машин моделей Octavia и Superb, которые были выпущены в 2021 году.
Виктор Васильев

К дилерам пригласят владельцев 54 автомобилей Skoda Octavia и трех лифтбэков Superb. Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно и самостоятельно, воспользовавшись списком VIN-номеров на странице Росстандарта.

«Причины отзыва транспортных средств: на автомобилях, выпущенных в определенный промежуток времени, из-за отклонений в производственном процессе, возможно, были установлены передние боковые подушки безопасности, не обеспечивающие заданных производителем характеристик при срабатывании», — говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что на всех автомобилях дилеры заменят передние подушки безопасности, чтобы исключить их некорректное срабатывание в случае аварии.

дилеры, безопасность дорожного движения, новая модель, ремонт, техническое обслуживание
2 июля 2021
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