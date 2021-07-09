Geely и Volvo создали новый автогигант

Свежеобразованная компания займется проектированием, настройкой и продажей силовых установок — двигателей внутреннего сгорания, трансмиссии и гибридных систем нового поколения. При этом Volvo Cars передаст новичку все (!) активы своей «дочки» Powertrain Engineering Sweden, куда входят шведский и китайский заводы двигателей, плюс научно-технические центры.

В итоге, через некоторое время Aurobay начнет поставлять продукцию производителям, которые не входящим в группу Geely. Ну, а Volvo сосредоточится на электромобилях: к 2025 году половину ее мирового объема продаж будут составлять электромобили, а вторую половину — гибриды.

Кстати, о Geely. Эта марка только что привезла в Россию «китайца» по цене Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых выяснил, кому нужен Geely Atlas Pro за 2 200 000 рублей.