Мухи достали: избавляемся от насекомых на лобовом стекле по-деревенски

Выходные на природе — единственный для многих способ прийти в себя после напряженной рабочей недели. На речку или на дачу, на рыбалку или по грибы — без разницы. Каждому хочется покинуть каменный «человейник» и судя по пробкам, многие решаются на это действо уже в четверг — спасибо, удаленка!

Впрочем, «возвращение в реальность» тоже приходит на день раньше положенного срока — разгрузившись около подъезда, взгляд обязательно упадет на сонмы насекомых, чьи тела непрозразным уже слоем усыпали не только ветровое стекло, но и решетку радиатора, передний бампер и капот. Ездить так не хочется, да и для лакокрасочного слоя вредно, а отправляться в очередь на мойку — сил уже нет. Как же решить вопрос?

Первый и самый простой ответ — специализированные составы, которые в большом количестве представлены в каждом автомагазине. Одного флакона, как правило, хватит на пару поездок, да и стоят они не так уж дорого. Впрочем, есть куда более элегантное и совсем бесплатное решение, которым пользуются те, кто постоянно, каждый день, ездят по трассе и деревенским улицам, собирая комаров да мух на лицевой части авто. В деревнях не принято открывать кошелек по каждому поводу, а ездить на чистой машине хочется. Поэтому и решение, которое нашли сельские жители, не требует никаких инвестиций.