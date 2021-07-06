Мухи достали: избавляемся от насекомых на лобовом стекле по-деревенски

Выходные на природе — единственный для многих способ прийти в себя после напряженной рабочей недели. На речку или на дачу, на рыбалку или по грибы — без разницы. Каждому хочется покинуть каменный «человейник» и судя по пробкам, многие решаются на это действо уже в четверг — спасибо, удаленка!
Впрочем, «возвращение в реальность» тоже приходит на день раньше положенного срока — разгрузившись около подъезда, взгляд обязательно упадет на сонмы насекомых, чьи тела непрозразным уже слоем усыпали не только ветровое стекло, но и решетку радиатора, передний бампер и капот. Ездить так не хочется, да и для лакокрасочного слоя вредно, а отправляться в очередь на мойку — сил уже нет. Как же решить вопрос?
Первый и самый простой ответ — специализированные составы, которые в большом количестве представлены в каждом автомагазине. Одного флакона, как правило, хватит на пару поездок, да и стоят они не так уж дорого. Впрочем, есть куда более элегантное и совсем бесплатное решение, которым пользуются те, кто постоянно, каждый день, ездят по трассе и деревенским улицам, собирая комаров да мух на лицевой части авто. В деревнях не принято открывать кошелек по каждому поводу, а ездить на чистой машине хочется. Поэтому и решение, которое нашли сельские жители, не требует никаких инвестиций.
Оказывается, смыть прилипшую мошку с кузова и стекол можно простой серой глиной, которая найдется в любом водоеме России. Набрать ее нужно «от души», ведь для проведения очищающей процедуры глины требуется немало. Глину следует размочить до состояния сметаны и нанести слоем в 3—4 мм на все поверхности, после чего «дать поработать» не более д10 мин. После — смыть, но не тряпкой (глина — сильный абразив, останутся царапины), а проточной водой. Чем выше давление — тем быстрее процесс.
Как ни странно, но первое же применение показывает, что простая глина из пруда справляется с задачей ничуть не хуже покупных флаконов! Некоторые следы «столкновений», конечно, требуют повторного нанесения, но основную часть «животного мира» деревенский лайфхак убирает с первого захода.
Стоит упомянуть и о недостатках метода. Во-первых, наносить глину стоит аккуратно, ведь небрежность тут же приведет к появлению царапин на тонком лакокрасочном слое современного авто. А во-вторых, нужно вылить немало воды, ведь остатки «лайфака» тут же образуют разводы, которые потом невероятно сложно убрать.