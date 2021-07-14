Рестайлинговый Kia Ceed официально представлен публике

В экстерьере Kia Ceed главные изменения коснулись «морды» модели. Она получила полостью новые светодиодные фары, измененный дизайн решетки радиатора и «переосмысленный» передний бампер. В версиях GT-Line и GT хэтчбек обзавелся новыми задними фонарями. Каждый из них содержит теперь по 48 модулей-сот. Модули расположены в пять рядов и закрыты тонированным стеклом. При включении указателя поворота светодиоды на каждом ряду зажигаются последовательно. Кроме того, задний бампер получил новый нижний диффузор с глянцевой черной поверхностью и отделку «сатиновым хромом».

В салоне изменения коснулись «приборки» и мультимедиа. Теперь у Ceed имеется цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма. Тач-скрин «мультимедийки» вырос до 10,25 дюймов диагонали. Пакет систем безопасности на дороге Drive Wise пополнился функцией. Теперь, если машина при перестроении между полосами обнаруживает боковое препятствие, она не только подает предупреждающий сигнал водителю, но и сама отруливает, избегая столкновения.

Среди технических новинок рестайлингового Kia Ceed следует отметить новый турбированный мотор 1,5 T-GDi. Его мощность составляет 160 л. с. Он может агрегатироваться либо с семиступенчатым «роботом» 7DCT, либо с шестиступенчатой «механикой». Производство обновленного семейства Ceed начнется на заводе в словацком городе Жилина уже в августе. На рынки европейских стран автомобили выйдут в четвертом квартале текущего года. О сроках поставок рестайлинговой модели на российский рынок пока ничего не известно. Однако опыт подсказывает, что это может случиться примерно через года после европейской премьеры.