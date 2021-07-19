В России начали выпускать очень необычную версию грузовиков Volvo

Первый и главный элемент пакета I-Save — это турбокомпаундный двигатель, то есть двигатель внутреннего сгорания, в котором мощность вырабатывается не только в цилиндро-поршневой группе, но и в силовой турбине. Для этого на мотор навешивается вторая турбина, которая через многоступенчатую передачу передает крутящий момент на коленчатый вал.

Компаунд позволяет сэкономить до 4% топлива, а «умный» круиз-контроль (он учитывает данные, полученные по GPS) позволяет сберечь еще 3% солярки. Правда, о цене таких опций российское представительство Volvo умалчивает, но, по нашим данным, установка I-Save повышает стоимость тягача примерно на 400—500 тысяч рублей.

Что касается грузовиков калужской сборки, то первым конвейер покинул 500-сильный тягач Volvo FH Евро-6. У него «скоростной» задний мост, специальный аэродинамический пакет, система «старт-стоп» и регулируемый насос гидроусилителя — весь этот набор позволяет уменьшить расход топлива примерно на 10%.

Кстати, этой весной калужский завод компании Volvo Group выпустил первую партию модернизированных грузовиков Volvo FM. Само обновление состоялось еще весной 2020 года, но из-за известных событий российская сборка новинка появилась на нашем рынке чуть позже.