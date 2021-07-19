В Россию приедет MINI Cooper в особом исполнении

Поскольку первые гоночные автомобили, созданные Джоном Купером, имели узнаваемую зеленую окраску, модели серии MINI Anniversary Edition также окрашены эмалью British Racing Green (хотя можно заказать черный цвет). При этом крыша, корпуса зеркал, дверные ручки и друга кузовная «арматура» окрашены белым.
Дизайн экстерьера дополнен белыми полосами на капоте, а о спортивной карьере классических MINI напоминают красная контрастная линия и бортовой номер 74 на капоте и дверях (этот номер носил классический MINI Cooper, выходя на старт своей первой успешной гонки).
В салоне стоят спортивные сиденья John Cooper Works, а на педалях — спортивные накладки из нержавеющей стали. Переднюю панель со стороны пассажира также украшает красное кольцо оригинальной эмблемы Джона Купера. Со стороны водителя декоративная панель cодержит контрастные подписи Джона, Майка и Чарли Куперов.
Еще одна уникальная особенность интерьера — внутренняя поверхность водительской двери, на которую нанесены эмблема с подписью Джона Купера, написанный от руки номер «1 of 740» и фраза «60 years of MINI Cooper — the unexpected underdog» («60 лет MINI Cooper — неожиданного аутсайдера»).
О ценах пока говорить рано. Так что пока можно прикупить «обычные» MINI. Напомним, в начале года этот бренд обновил хетчбэки и кабриолет. И хотя дело ограничилось только сменой бамперов да внедрением диодной оптики, выглядеть «миники» стали чрезвычайно стильно.