В Россию приедет MINI Cooper в особом исполнении

В салоне стоят спортивные сиденья John Cooper Works, а на педалях — спортивные накладки из нержавеющей стали. Переднюю панель со стороны пассажира также украшает красное кольцо оригинальной эмблемы Джона Купера. Со стороны водителя декоративная панель cодержит контрастные подписи Джона, Майка и Чарли Куперов.

Еще одна уникальная особенность интерьера — внутренняя поверхность водительской двери, на которую нанесены эмблема с подписью Джона Купера, написанный от руки номер «1 of 740» и фраза «60 years of MINI Cooper — the unexpected underdog» («60 лет MINI Cooper — неожиданного аутсайдера»).

О ценах пока говорить рано. Так что пока можно прикупить «обычные» MINI. Напомним, в начале года этот бренд обновил хетчбэки и кабриолет. И хотя дело ограничилось только сменой бамперов да внедрением диодной оптики, выглядеть «миники» стали чрезвычайно стильно.