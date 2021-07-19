Новейший Audi RS3 удивил любопытным полным приводом

Но главное — не декор, а техника, ведь свое присутствие смогла сохранить без преувеличения легендарная рядная «турбопятерка» объемом 2,5 литра. Выдать больше 400 л. с. двигатель, похоже, не способен, но крутящий момент удалось повысить до 500 Нм против прежних 480.

Единственная доступная коробка — это 7-скоростной преселективный «робот» S tronic. Он достаточно скорострелен, чтобы новинка ускорялась до «сотни» за 3,8 секунды (у прошлого поколения было 4,1). Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч, но можно сдвинуть «ошейник» на 280 или 290 км/ч.

В системе полного привода главная новость — замена традиционного заднего дифференциала узлом RS Torque Splitter. Это пакет фрикционов, который обеспечивает управление вектором тяги, позволяя перебросить до 100% момента на любому из задних колес.

Продажи маленькой «пушки-гонки» стартуют осенью, притом ее мы увидим и в России. И это прекрасная новость для ценителей ДВС, ведь вскоре «четыре кольца» вообще откажутся от поршневых моторов…