АВТОВАЗ выпустил очень внедорожную LADA Niva Legend Bronto 2021

На самом деле, еще более внедорожный вариант этой модели под названием LADA 4x4 Bronto появился давно, в 2017 году. Он отличался иными колесами, увеличенным клиренсом, усиленной трансмиссией и неоткорыми другими доработками. Производством Bronto занималась тольяттинская компания ВИС-АВТО (это «дочка» АВТОВАЗа).

В начале 2020 года исходная LADA 4x4 пережила обновление, после чего исполнение Bronto внезапно исчезло из гаммы. Исчезло, чтобы вернуться: как сообщил сайт Лада.Онлайн, дилеры марки LADA получили рекомендацию заключить договор на поставку подготовленной модификации внедорожника.

Дилеры считают, что «живые» машины доедут до автосалонов примерно через месяц. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» один из продавцов, скорее всего, LADA Niva Legend Bronto будет стоить минимум 800 000—850 000 рублей.

Кстати, родственный внедорожник LADA Niva Travel, который большую часть своей жизни прожил под именем Chevrolet Niva, долгое время выпускался на автозаводе GM-АВТОВАЗ (он же после 2019 года — «LADA Запад Тольятти»). А теперь модели предстоит переезд.