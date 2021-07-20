В Калуге начнут выпускать автомобили FIAT

О том, что в Калуге компания FIAT намерена начать выпуск своих коммерческих автомобилей, порталу «АвтоВзгляд» рассказал вице-президент группу Stellantis Ксавье Дюшман. Для этой цели штат сотрудников предприятия увеличат на тысячу человек.

Ожидается, что первой моделью станет FIAT Scudo, который является клоном уже хорошо известного на нашем рынке Peugeot Expert. Такая кооперация позволит прилично сэкономить на производственных расходах.

Напомним, что у Scudo есть множество вариантов исполнения. Скажем, можно выбрать грузовую версию Cargo и пассажирские Combi и Panorama. Если говорить о цельнометаллическом фургоне, то он выпускается в нескольких исполнениях, которые различаются по ширине.