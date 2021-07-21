Китайцы возрождают пресловутый Chery QQ

В самом Китае «кукушка» выпускалась без малого полтора десятилетия — с 2003 по 2015 годы, разойдясь фантастическим тиражом свыше миллиона экземпляров. В 2013-м, когда боссам Chery стало стыдно, машине сочинили новые внешность и салон.

А теперь Chery вдруг надумала возродить подзабытую модель. Это будет чистый электромобиль, притом первые эскизы дают понять нам, что стилисты посматривали на исходник двадцатилетней давности — милая оптика очень напоминает исходный QQ.

Разумеется, в компании полагают, что новинка повторит успех машины первого поколения. Тем более, что в Поднебесной аккумуляторные авто (в отличие от России) расходятся очень даже бойко.

И еще одна новость от марки Chery. Несмотря на то, что субкомпактный кроссовере Chery Tiggo 2 Pro уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), совершенно не факт, что он доберется до дилеров. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».