Битва за 100 миллиардов: кому выгодно ужесточить правила техосмотра для легковушек

О том, что принудительный техосмотр для личного автотранспорта является избыточной мерой не говорил только ленивый или тот, кто на процедуре техосмотра зарабатывает. А деньги это немалые — на минуточку 100 миллиардов рублей в год. Против сохранения архаичной процедуры выступило уже даже Министерства внутренних дел, которое ранее заявило о внесении поправок в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения», освобождающих от обязательного техосмотра личные автомобили граждан.
Социально — ориентированный сценарий реформы техосмотра, предполагающий добровольность процедуры ТО для владельцев личного легкового автотранспорта, является на сегодняшний день наиболее оптимальным, — считает автоэксперт Петр Шкуматов.
«Согласно ПДД водитель обязан осуществлять проверку важных технических систем своего автомобиля не раз в год, а перед каждой поездкой», — напоминает Шкуматов. Такая обязанность у водителя, даже с введением добровольности прохождения ТО для личного легкового автомобиля, никуда не уходит, он также будет должен содержать свое транспортное средство в надлежащем техническом состоянии.
Кстати, по данным компании InfoSecurity a Softline Company, и вопреки всем новым постановлениям и усилениям в отношении организации процедуры техосмотра, продажи фальсифицированных диагностических карт в интернете за последние полтора месяца увеличились в несколько раз, что доказывает отсутствие вообще какой-либо практической ценности этой бумажки для повышения безопасности дорожного движения.
Ранее и Российский союз автостраховщиков озвучил собственные данные: из 2 млн. ДТП в нашей стране лишь 2 тыс. аварий в год — то есть 0,1 процента от всех этих происшествий, происходят по причине технической неисправности транспортных средств.
Общая стоимость процедуры прохождения ТО для частных автовладельцев страны достигает 100 млрд. рублей в год, что несопоставимо с потенциальным эффектом от этой процедуры ни в экономическом, ни в социальном плане, ни в части обеспечения безопасности на дорогах страны, — уверен Петр Шкуматов.
Фактически принуждение к приобретению карты техосмотра является дополнительным, излишним финансовым и временным обременением для автовладельцев. Между тем, подавляющее большинство автомобилистов ответственно проводят регулярное техническое обслуживание и диагностику самых важных узлов и агрегатов своего автомобиля, включая тормозную систему и рулевое управление, в специализированных сервисных центрах с периодичностью один раз в несколько месяцев. Так зачем в 21-м веке цепляться за избыточную и изжившую себя процедуру?
Кажется, ответ на этот вопрос уже дали депутаты Госдумы Вячеслав Лысаков и Максим Сураев, без обиняков заявившие журналистам, что предложения Совета Федерации с большой долей вероятности можно объяснить лобби со стороны операторов техосмотра. Кто победит — здравый смысл или интересы бизнеса? А вот теперь с нетерпением ждем ответа от правительства страны…