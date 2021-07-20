Битва за 100 миллиардов: кому выгодно ужесточить правила техосмотра для легковушек

О том, что принудительный техосмотр для личного автотранспорта является избыточной мерой не говорил только ленивый или тот, кто на процедуре техосмотра зарабатывает. А деньги это немалые — на минуточку 100 миллиардов рублей в год. Против сохранения архаичной процедуры выступило уже даже Министерства внутренних дел, которое ранее заявило о внесении поправок в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения», освобождающих от обязательного техосмотра личные автомобили граждан.

Социально — ориентированный сценарий реформы техосмотра, предполагающий добровольность процедуры ТО для владельцев личного легкового автотранспорта, является на сегодняшний день наиболее оптимальным, — считает автоэксперт Петр Шкуматов.



«Согласно ПДД водитель обязан осуществлять проверку важных технических систем своего автомобиля не раз в год, а перед каждой поездкой», — напоминает Шкуматов. Такая обязанность у водителя, даже с введением добровольности прохождения ТО для личного легкового автомобиля, никуда не уходит, он также будет должен содержать свое транспортное средство в надлежащем техническом состоянии.



Кстати, по данным компании InfoSecurity a Softline Company, и вопреки всем новым постановлениям и усилениям в отношении организации процедуры техосмотра, продажи фальсифицированных диагностических карт в интернете за последние полтора месяца увеличились в несколько раз, что доказывает отсутствие вообще какой-либо практической ценности этой бумажки для повышения безопасности дорожного движения.