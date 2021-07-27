Российскому автопрому предсказали грандиозную реновацию

В ближайшее время российской автопромышленности придётся перестроиться, чтобы выполнить президентский указ cо зловещим № 666 от 4 ноября 2020 года. Этот документ, напомним, требует снизить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году.

Соответственно, автопроизводителям придется активнее заниматься проектированием высокотехнологичного транспорта на альтернативных видах топлива — в первую очередь, на водороде.

- Использование водородных элементов в транспортном комплексе может стать основой в решении фундаментальной задачи, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов.

Так, по данным аналитиков объем рынка экологичного общественного транспорта в России вырастет в 10 раз уже через четыре года. Скажем, отечественный КамАЗ сейчас начинает работы над водородным автобусом, а также линейкой электрических грузовиков.

В свою очередь ГАЗ, создавая «Газель NN» сразу заложил возможность ее электрификации. А немецкие парнеры нижегородского производителя разрабатывают вариант на водороде.