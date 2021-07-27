Volkswagen Taos получит в России дешевую версию с АКП

На сегодняшний день Volkswagen Taos представлен у нас с двумя двигателями. В их числе — 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л. с., а также наддувный 150-сильный агрегат объемом 1,4 литра.

В связке с топовым мотором трудится новая роботизированная коробка передач DQ381 о семи ступенях, распределяющая тягу на обе оси. Переднему приводу положен восьмискоростной гидромеханический «автомат». А вот с младшим движком безальтернативно работает пятиступенчатая «механика». Но это временно…

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, позднее на российском рынке появится еще одна модификация Volkswagen Taos с шестидиапазонным «автоматом», пристыкованным к мотору 1,6 л. Аналогичная связка агрегатов уже дебютировала на «родственном» Skoda Karoq — теперь дело за «Фольксвагеном».

Кстати, «АвтоВзгляд» одним из первых в России испытал кроссовер VW Taos на дорогах и бездорожье Кабардино-Балкарии. Все подробности с премьерного тест-драйва можно узнать здесь.