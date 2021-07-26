Оптическая иллюзия: тест-драйв обновленного Land Rover Discovery

В этом автомобиле прекрасно все: и дизайн, и интерьер, и технологии. Обновленный «Диско» — это как задорная юная девчонка с прекрасным подтянутым телом, которая способна вскружить голову любому мужчине. Правда, как и в случае с женщинами, эта машина по карману далеко не каждому джентльмену. Ценник на данную модель стартует без малого от 6 миллионов рублей, а если рассматривать комплектацию R-Dynamic, которая была у нас на тесте, то за такую роскошь придется разгрузить кошелек на 7 759 815 рублей.
Да-да, знаю, что за эту сумму можно купить неплохую однушку в «спальнике» Москвы, но целевая аудитория этого авто, поверьте, не проводит бессонные ночи, колеблясь в раздумьях между приобретением 33 квадратных метров где-нибудь в Выхино и покупкой Discovery. Потенциальный клиент марки знает толк в хорошей жизни и с легкостью готов платить за статусность, красоту и поистине королевский комфорт.
Барские замашки
Кстати, словосочетание «королевский комфорт» в контексте рассказа о новом Land Rover Discovery — это отнюдь не фигура речи, вставленная в текст для красного словца. Уровень люксовости и эргономики в машине просто зашкаливает. Понятно, что водительским троном и сиденьем переднего пассажира с электроприводами не удивишь, но в Discovery кресла мало того, что очень удобные, так они имеют какое-то неимоверное количество регулировок.
Задний диван, хотя и оснащен значительно меньшим в сравнении с передними креслами диапазоном настроек, также может быть «заточен» под индивидуальные запросы пассажиров: регулируется угол наклона спинок (их традиционно две в пропорции 60 на 40) и продольное местоположение дивана. Кроме того, инженеры компании усовершенствовали сами задние посадочные места: подушки стали более длинными и объемными с улучшенной боковой поддержкой. В общем, сзади сидиться ничуть не хуже, чем спереди.
Про удобства и комфорт этого авто можно рассказывать бесконечно долго. Как нескончаемым будет повествование и про напичканность Discovery всевозможными опциями. Например, к мультимедийке автомобиля можно одновременно приконнектить по Bluetooth сразу два смартфона. Кроме того, в «голову» вшиты два LTE-модема, которые позволяют системе выполнять одновременно несколько функций — например, потоковую передачу через Wi-Fi данных и удаленную загрузку обновлений программного обеспечения (SOTA), причем без снижения производительности.
Лирическое отступление: технология SOTA от Land Rover позволяет владельцам обновлять до 44 отдельных электронных модулей, не обращаясь в дилерский центр, что экономит и время, и деньги.
Погода в доме
А еще одна любопытная «фишка» — это передовая система очистки воздуха в салоне, которая помимо улавливания ультрамелких частиц еще ионизирует воздух, что, по заверениям производителя, улучшает самочувствие водителя и пассажиров. Уж не знаю, в этой ли системе очистки дело, или просто осознание самого факта, что я рулю роскошным лайнером почти за 8 «лямов», но проблем с самочувствием и даже мироощущением я не испытывал никаких. Более того — даже прибавилось самоуверенности.
Впрочем, с небес на землю вернул первый же визит на АЗС. За пару дней не очень активной езды по столице из бака куда-то улетучилась половина объема горючки. Пополнение запаса обошлось в 3500 рублей, а проехал от силы километров 350—400. Делюсь своей болью с приятелем, дескать, представляешь, на один «керосин» для Discovery можно работать, а жить-то на что?
«Понимаешь, старичок, тот, кто может себе позволить такой автомобиль, он вообще не в курсе стоимости бензина», — ответил собеседник. — Он просто говорит на заправке «до полного», и не глядя, прикладывает карточку к терминалу.
Без светофоров хуже аппетит
К слову сказать, наш тестовый Discovery был оснащен 6-цилиндровыой 3-литровой турбированной силовой установкой мощностью 360 «лошадей». В общем-то, с таким количеством «кобыл» под капотом отнюдь не удивительно, что у машины хороший аппетит. Впрочем, справедливости ради отмечу, что при езде по трассе расход заметно уменьшился: если в городе сгорало порядка 20—22 литров на сотню, то без «пробок» и светофоров машина кушала в пределах 12—13 литров. Бюджетно!
Любители цифр наверняка хотят узнать о крутящем моменте бензинового мотора. Итак, свои максимальные 500 Нм этот движок отдает в довольно в широком диапазоне частоты вращения коленвала: от 1750 до 5000 об/мин. Без преукрас — тяга, как у дизеля.
Впрочем, для поклонников дизельных агрегатов, есть версия Discovery и с таким мотором. 6-горшковое 3-литровое «пламенное сердце» развивает 249 л. с., а крутящий момент в 570 Нм выдает в диапазоне 1250—2250 об/мин. Валит ли дизелек так же бодро, как и бензин сказать не могу, но коллеги, у которых на тесте был Discovery Sport с «соляркой» в баке весьма лестно отзывались о моторе.
Тяга к путешествиям
На расстоянии Land Rover Discovery выглядит не слишком большим автомобилем. Но это лишь оптическая иллюзия. По мере того, как ты приближаешься к машине, осознаешь, насколько она внушительна. Огромный багажник, высокий клиренс, просторный салон… Идеальный вариант, чтобы отправиться на нем в путешествие. Российское представительство британской марки запустило проект «Land Rover Adventure Collection — путешествие как образ жизни», в рамках которого есть туры выходного дня как раз для владельцев Discovery.
В рамках Discovery Weekend предусмотрены особые авторские туры в сопровождении известных экспертов в различных областях, например, науки, кулинарии или спорта. На свой выбор участники смогут погрузиться в мир редких животных, побывав в уникальных заповедниках, или познакомиться с историей и культурой регионов через местную кухню. Также в рамках тура можно освоить новый вид спорта, либо узнать о самых ярких достижениях в области технологий. Детям такое путешествие придется особенно по вкусу.
Слишком хорош для бездорожья
Как раз на одном из таких мероприятий, проходящим по нескольким городам Московской области, мы побывали на обновленном Discovery. Мало того, что двухдневное путешествие было по-настоящему увлекательным и познавательным с культурной точки зрения, часть маршрута проходила по внедорожному участку, где в полной мере можно было раскрыть для себя потенциал автомобиля.
Усовершенствованная трансмиссия оптимизирует распределение крутящего момента между передней и задней осями, используя ряд датчиков для определения особенностей дорожных условий, позволяет водителю вообще не загружать свой мозг тем, как проехать по сложному участку и не застрять. Ты просто дозируешь газ, а все остальное автомобиль делает за тебя.
Правда, несмотря на всю интеллектуальность систем полного привода, да и в целом отменную проходимость Land Rover Discovery (с бездорожьем и грязевыми бродами автомобиль справлялся играючи), понимаешь, что этот чопорный англичанин не создан для гряземеса. Ведь когда по кузову машины стоимостью под 8 миллионов рублей скрежещет ветка дерева, возникает чувство, будто она царапает твою душу. Уж слишком хорош этот автомобиль для бездорожья. Впрочем, как и на бездорожье он тоже чертовски хорош.