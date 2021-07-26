Оптическая иллюзия: тест-драйв обновленного Land Rover Discovery

Барские замашки

Кстати, словосочетание «королевский комфорт» в контексте рассказа о новом Land Rover Discovery — это отнюдь не фигура речи, вставленная в текст для красного словца. Уровень люксовости и эргономики в машине просто зашкаливает. Понятно, что водительским троном и сиденьем переднего пассажира с электроприводами не удивишь, но в Discovery кресла мало того, что очень удобные, так они имеют какое-то неимоверное количество регулировок.

Задний диван, хотя и оснащен значительно меньшим в сравнении с передними креслами диапазоном настроек, также может быть «заточен» под индивидуальные запросы пассажиров: регулируется угол наклона спинок (их традиционно две в пропорции 60 на 40) и продольное местоположение дивана. Кроме того, инженеры компании усовершенствовали сами задние посадочные места: подушки стали более длинными и объемными с улучшенной боковой поддержкой. В общем, сзади сидиться ничуть не хуже, чем спереди.

Про удобства и комфорт этого авто можно рассказывать бесконечно долго. Как нескончаемым будет повествование и про напичканность Discovery всевозможными опциями. Например, к мультимедийке автомобиля можно одновременно приконнектить по Bluetooth сразу два смартфона. Кроме того, в «голову» вшиты два LTE-модема, которые позволяют системе выполнять одновременно несколько функций — например, потоковую передачу через Wi-Fi данных и удаленную загрузку обновлений программного обеспечения (SOTA), причем без снижения производительности.

Лирическое отступление: технология SOTA от Land Rover позволяет владельцам обновлять до 44 отдельных электронных модулей, не обращаясь в дилерский центр, что экономит и время, и деньги.