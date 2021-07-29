Lamborghini построила новейшую мотонрую яхту из гиперкара

Lamborghini 63 от Tecnomar оснащена двумя двигателями MAN V12 мощностью 2 000 л. с., что делает ее самой быстрой моторной яхтой во флоте верфи Tecnomar. Кроме того, благодаря использованию характерного для суперкаров Lamborghini углеродного волокна она входит в эксклюзивную категорию сверхлегких яхт весом до 24 тонн.

- Сегодня мы с гордостью наблюдаем, как отправляется в плавание воплощение ДНК Lamborghini, чтобы принести на морские просторы стиль и уверенность, присущие нашим суперспорткарам, — отметил порталу «АвтоВзгляд» Стефано Рутильяно, директор Automobili Lamborghini по стратегическому развитию.

Кстати, что касается суперсткаров из Сант-Агата- Болоньезе. В этом году Lamborghini навсегда прекратит производство модели Aventador. Но перед этим фанатов V12 порадуют прощальной версией со сложным названием LP 780−4 Ultimae.