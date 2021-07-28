Краснодарские гаишники рассовали по патрульным машинам больше миллиона рублей

Эта история заслуживает подробного перессказа. В Краснодаре экипаж ДПС остановил автомобилиста, который ну очень не хотел отправляться на освидетельствование на состояние опьянения. Поэтому водитель позвонил своему другу, который привез гаишникам 40 000 рублей. Правда, после передачи денег этот самый друг… отставил сообщение в службу собственной безопасности МВД.

В итоге, «безопасники» быстренько скрутили мздоимцев, притом при проверке двух служебных автомобилей внутри обнаружилось около 1 000 000 рублей наличности. Объяснить происхождение денежных средств задержанные инспекторы не смогли.

Теперь полицейских ждет уголовное дело по статьям 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 290 УК РФ «Получение взятки». От работы их отстранили.

Впрочем, краснодарским правоохранителям далеко до их коллеги, начальника Госавтоинспекции Ставропольского края, в хоромах которого нашлись щедрая позолота, обилие лепнины, плюс фарфор, троны и хрустальные люстры. А вот золотой унитаз ему, как выяснилось, чуть ли не подкинули…