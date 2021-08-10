Lamborghini возродит культовую модель Countach

В ближайшее время модели Aventador предстоит отправиться на заслуженную пенсию и…в Lamborghini заявили, что ее место займет возрожденный Countach! Больше никаких подробностей нет.

Однако ранее итальянцы пообещали, что переходят на гибридную тягу: скорее всего, именно бензоэлектрическая установка появится на «Каунтаче» второго поколения.

Кстати, перед уходом «Авентадора» фанатов V12 порадуют прощальной версией со сложным названием LP 780−4 Ultimae. Притом будет выпущено только 350 купе и 250 родстеров.