IVECO Stralis проехал 2000 км на одной заправке

В течение четырех дней пути работающий на метане магистральный седельный тягач IVECO Stralis NP показал отличную топливную экономичность и преодолел без дозаправки расстояние от Санкт-Петербурга до Перми, а это более 2000 км. Маршрут проходил через такие города как Череповец, Кострому и Киров. Финиш состоялся в Перми, где компания «ГСПГТ Пермь» (дочернее общество «Газпром СПГ технологии») эксплуатирует первый в регионе криогенный топливозаправочный пункт.

Напомним, что магистральный седельный тягач Stralis NP оснащен 12,9-литровым рядным 6-цилиндровым газовым двигателем Сursor 13 NG мощностью 460 л. с. Его максимальный крутящий момент равен 2000 Н·м при 1100–1600 об/мин. Двигатель спарен с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач Hi-Tronix.

Конфигурация с двумя газовыми баллонами объемом 540 литров с каждой стороны вмещает 390 килограммов газа, что обеспечивает запас хода в 1630 км. Но специалисты IVECO смогли доказать, что грузовик может проехать и больше, ведь расстояние между городами составляет 2060 км.