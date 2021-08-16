IVECO Stralis проехал 2000 км на одной заправке

Фото из открытых источников
Итальянский производитель грузовой техники продолжает доказывать эффективность использования газового топлива на большегрузах. Сегодня тягач IVECO Stralis, под капотом которого работает метановый силовой агрегат, преодолел без дозаправки расстояние от Санкт-Петербурга до Перми.
Максим Гомянин

В течение четырех дней пути работающий на метане магистральный седельный тягач IVECO Stralis NP показал отличную топливную экономичность и преодолел без дозаправки расстояние от Санкт-Петербурга до Перми, а это более 2000 км. Маршрут проходил через такие города как Череповец, Кострому и Киров. Финиш состоялся в Перми, где компания «ГСПГТ Пермь» (дочернее общество «Газпром СПГ технологии») эксплуатирует первый в регионе криогенный топливозаправочный пункт.

Напомним, что магистральный седельный тягач Stralis NP оснащен 12,9-литровым рядным 6-цилиндровым газовым двигателем Сursor 13 NG мощностью 460 л. с. Его максимальный крутящий момент равен 2000 Н·м при 1100–1600 об/мин. Двигатель спарен с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач Hi-Tronix.

Конфигурация с двумя газовыми баллонами объемом 540 литров с каждой стороны вмещает 390 килограммов газа, что обеспечивает запас хода в 1630 км. Но специалисты IVECO смогли доказать, что грузовик может проехать и больше, ведь расстояние между городами составляет 2060 км.

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16 августа 2021
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