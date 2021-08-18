Китайская FAW привезет в Россию старый новый кроссовер

Если верить заявлениям автостроителя, то автомобиль появится на прилавках грядущей осенью. Правда, появление новинки на российском рынке в свойственной для китайцев манере уже неоднократно откладывалось. Поэтому не факт, что и в этот раз продажи кроссовера FAW Bestune T77 откроются вовремя.

Между тем, несколько экземпляров «паркетников», которые едут к нам уже больше 1,5 лет, были замечены на Дмитровском полигоне. Вероятно, для прохождения испытательных тестов.

По приезду в шоу-румы T77 намерен притягивать покупателей передним приводом и 1,5-литровым наддувным агрегатом. Коробка передач — на выбор — механическая «шестиступка» или семискоростной «преселектив» о двух мокрых сцеплениях.

Цены пока не определены, однако независимые эксперты прочат кроссоверу прайс в районе 1 500 000 рублей. Как оно будет на самом деле и будет ли, скоро узнаем. Или нескоро…