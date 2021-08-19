ГАЗ выпустил новую «Победу» 2021

К счастью или сожалению, но новая «Победа» — отнюдь не легковушка, а низкопольный автобус «ГАЗель City». Если точнее, то в особом исполнении.

Городская маршрутка обзавелась обновленной вентиляционной системой с фильтрами очистки, рециркуляторами салона, малозаметными декоративными элементами, а также под стать коронавирусным трендам — антисептическими распылителями.

Нижегородцы намерены выпускать под названием «Победа» особые версии своих автомобилей. Да и, похоже, что не только автомобилей. Ведь в Федеральном институте промышленной собственности патент на новый логотип «Победа» зарегистрирован в огромном перечне различных товаров и услуг — от машин и автозапчастей до игрушек и шариковых ручек.