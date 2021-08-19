ГАЗ выпустил новую «Победу» 2021

Фото производителя
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне «Группа ГАЗ» решила возродить легендарный бренд «Победа». Правда, первые автомобили со знаменитым шильдиком появились лишь несколько месяцев спустя, но уже успели засветиться на ряде мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
Мирон Горин

К счастью или сожалению, но новая «Победа» — отнюдь не легковушка, а низкопольный автобус «ГАЗель City». Если точнее, то в особом исполнении.

Городская маршрутка обзавелась обновленной вентиляционной системой с фильтрами очистки, рециркуляторами салона, малозаметными декоративными элементами, а также под стать коронавирусным трендам — антисептическими распылителями.

Нижегородцы намерены выпускать под названием «Победа» особые версии своих автомобилей. Да и, похоже, что не только автомобилей. Ведь в Федеральном институте промышленной собственности патент на новый логотип «Победа» зарегистрирован в огромном перечне различных товаров и услуг — от машин и автозапчастей до игрушек и шариковых ручек.

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19 августа 2021
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