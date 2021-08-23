Внедорожником УАЗ «Патриот» теперь можно управлять через смартфон

Благодаря мобильному приложению владелец «уазика» сможет на расстоянии проверять техническое состояние машины, включая уровень топлива в баке, а также управлять рядом бортовых функций. В частности, запускать дистанционно двигатель, с точностью до метра определять место положения транспортного средства и анализировать ездовые характеристики после вождения.

Первым подобный функционал получили флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» в комплектации с автоматической трансмиссией и модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Позднее система УАЗ Connect пропишется и в других автомобилях Ульяновского завода.

К тому же, потребителям обещают расширить и возможности самого сервиса. Активация услуги, как уже было сказано, потребует 12 990 рублей.