«ВТБ Лизинг» передал в каршеринг 580 автомобилей

С начала 2021 года «ВТБ Лизинг» передал ООО «Каршеринг Руссия», известной публике в качестве владельца бренда «Делимобиль» и ООО «Энитайм» (бренд Anytime Prime), также входящему в ГК «Делимобиль», 581 транспортное средство. Общая стоимость этих авто составляет 709 млн. рублей. Машины переданы на условиях финансового лизинга. В каршеринг отправились 500 Kia Rio X. Остальные 81 машина носят шильдики BMW, Audi, Toyota, Lexus и Volkswagen.

Срок договора лизинга между «ВТБ Лизинг» и компаниями группы «Делимобиль» составляет три года. Клиенты каршерингового сервиса будут пользоваться авто в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, что «ВТБ Лизинг» вышел на рынок каршеринга в конце 2019 года. Тогда было заключено соглашение с сервисом «Делимобиль» на приобретение 1000 новых автомобилей — 500 Hyundai Solaris и 500 Volkswagen Polo.

Таким образом, на данный момент, в каршеринговом парке «ВТБ Лизинг», эксплуатируемом «Делимобилем», насчитывается более 1,5 тысяч ТС. К концу прошлого года общий парк каршеринга в России превышал 45 000 автомобилей. По прогнозам экспертов «ВТБ Лизинг», к 2025 году он достигнет порядка 100 000 машин.