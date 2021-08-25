Tesla: давай, до свидания: Geely открыла завод по производству премиум-электрокаров Zeekr

Китайское предприятие площадью 134 Га намерено выпускать по 1 000 электромобилей в день, 300 000 — ежегодно. Первой ласточкой станет модель с символичным названием Zeekr 001, построенная на модульной платформе SEA, разработанной специалистами Geely в содружестве с инжинирингом Volvo.

Любопытно, что квота предварительных заказов на Zeekr 001 исчерпана до конца года. Покупатели смогут следить за процессом производства своих машин в режиме реального времени.

Пятиметровый лифтбэк Zeekr 001 способен ускоряться до первой «сотни» с места без малого за 4 четыре секунды, а без дополнительной зарядки преодолевать расстояние до 700 километров. Среди прочих новаций электркора — адаптивная пневматическая подвеска, меняющая клиренс в зависимости от условий эксплуатации, а также без преувеличения огромнейший тачпад мультимедиа диагональю 15,4 дюймов. Добавьте сюда увесистый букет систем безопасности да опций комфорта, и вот он — один из самых передовых электромобилей современности.

Кстати, китайцы намерены внедрить в машину автопилот нового поколения, подружить его с облачными сервисами и инфраструктурой будущего. Правда, подробностей пока никаких. В любом случае, Илону Маску есть, над чем задуматься со своей Tesla, которая любит самопроизвольно возгораться и попадать в ДТП.