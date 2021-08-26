«Окровавленная» BMW M8 попалась на трассе

Когда прототип только попал в объективы фотокамер многие думали, что BMW готовит особо мощную модификацию M8 CSL, но компания официально заявила, что таких планов у нее нет, а прототип служит для тестирования различных систем и аксессуаров.

Действительно, у «восьмерки» появились довольно странные боковые окна с вентиляционными отверстиями. Но для чего они нужны, остается загадкой. Кроме этого, на машину установили крупное антикрыло, решетку радиатора с красным напылением и настоящие «кровавые глаза» — фары с красной подложкой.

Видимо, компания готовится к юбилею спортивного подразделения M и обкатывает новую модификацию модели. Обилие воздуховодов на кузове «эмки» может говорить о том, что баварцы испытывают новую модификацию мотора, а «кровавые глаза» могут стать модным аксессуаром для заряженных моделей BMW.