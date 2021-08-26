«Окровавленная» BMW M8 попалась на трассе

Фото: Motor1.com
BMW M8, что на фото, уже появлялся на тестах и раньше, но не выглядел так как сейчас. У автомобиля появилась странная головная оптика и кое-какие изменения на кузове. Баварцы говорят, что просто проверяют на спорткаре различные аксессуары, но на самом деле все не cовсем так. Точнее, совсем не так.
Виктор Васильев

Когда прототип только попал в объективы фотокамер многие думали, что BMW готовит особо мощную модификацию M8 CSL, но компания официально заявила, что таких планов у нее нет, а прототип служит для тестирования различных систем и аксессуаров.

Действительно, у «восьмерки» появились довольно странные боковые окна с вентиляционными отверстиями. Но для чего они нужны, остается загадкой. Кроме этого, на машину установили крупное антикрыло, решетку радиатора с красным напылением и настоящие «кровавые глаза» — фары с красной подложкой.

Видимо, компания готовится к юбилею спортивного подразделения M и обкатывает новую модификацию модели. Обилие воздуховодов на кузове «эмки» может говорить о том, что баварцы испытывают новую модификацию мотора, а «кровавые глаза» могут стать модным аксессуаром для заряженных моделей BMW.

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26 августа 2021
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