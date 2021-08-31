BMW отказался от планов постройки своего завода в России

— Мы рассматривали этот вопрос с российским правительством. К сожалению, в итоге так и не смогли прийти к оптимальному решению по СПИКу до того момента, когда условия его заключения изменились, — пояснил Тойхерт.

По его словам, компания ведет переговоры с калининградским «Автотором», где на данный момент осуществляется сборка автомобилей BMW для российского рынка, о расширении его производственных мощностей. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято до конца 2021 года.

Напомним, что информация о намерении BMW подписать специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом о строительстве отдельного от «Автотора» собственного завода в технопарке «Храброво» в Калининградской области появилась в конце апреля 2019 года. В том же году свой СПИК с государством заключил «Автотор», сообщает «Газета.Ru».