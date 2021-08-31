На Украине «разработали» неожиданную замену армейским УАЗам

Фото: «Украинская бронетехника».
Портал «АвтоВзгляд» недавно рассказывал, что ВСУ лелеет мечту избавиться от техники советского и российского происхождения. И в начале этого года украинские военные призвали тамошних промышленников, чтобы те срочно разработали «легковой автомобиль повышенной проходимости». Как выяснилось, с заданием справилась только одна компания. Да и то — в весьма своеобразном формате.
Алексей Кованов

Единственным исполнителем, кто предложил новый внедорожник для украинской армии, оказалась фирма «Украинская бронетехника». Она выкатила… слегка доработанный Toyota Hilux, не постеснявшись указать, что автомобиль «удалось создать в рекордные сроки». Забавно, не правда ли?

Под словом «создать» представители компании, видимо, понимают установку шноркеля, больших колес, расширителей арок и стальной трубы на переднем бампере.

Впрочем, у нас есть подозрение, что «Украинская бронетехника» своими силами не делала ровным счетом ничего из описанного нами. Ведь парнером фирмы является чешская Glomex, что давно и успешно тюнингует японские «Хайлаксы» по озвученному рецепту.

Так, пикапы, подготовленные «Гломексом» поставляются вооруженным силам Польши, Чехии и Словакии, а также македонской миссии ООН. А теперь этот список может пополнить Украина… Правда, сначала машине предстоит пройти процедуру госприемки.

У нас нет методик и программ для проведения заводских испытаний. Однако мы готовы выходить на государственные испытания, ведь наш «Сайгак» соответствует стандартам НАТО, — гордо отметил генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас.

Альтернативой «Тойотам» может оказаться древний «американец» корейской сборки. Так, командующий войсками связи и кибербезопасности ВСУ Евгений Степаненко избрал для замены «уазикам» Kia KM450 — во всяком случае, генерал-майор поручил организовать государственные испытания этой машины.

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31 августа 2021
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