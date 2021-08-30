Nissan Navara по-китайски: в Россию приехал пикап Dongfeng Rich

Справедливости ради стоит отметить, что у себя на родине Dongfeng Rich продается пару лет кряду. В Россию автомобиль приехал с опозданием из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса. Впрочем, ждать осталось недолго. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в продажу пикап поступит в начале 2022 года.
Речь идет о клоне Nissan Navara, выпущенном по лицензии японского бренда. Вся агрегатная база Dongfeng Rich заимствована у донора, включая раму и задний мост. Да что там, если по своим техническим характеристикам внедорожник во многом копирует родственника из Страны восходящего солнца. А вот по дизайну машины отличаются. Собственно, как и по опциону.
Среди прелестей жизни, коими не обделен Rich, можно отметить кондиционер, мультимедиа с экраном 3,5 дюйма и Bluetooth-модулем, а также датчики давления в шинах, камеру заднего вида, парктроники и диодную оптику.
Пикап Dongfeng Rich имеет двухрядную кабину и обладает грузоподъёмностью 1,5 тонны.
Что касается силовой линейки, то в России китайский Nissan Navara будет представлен с парой турбодизелей объемом 2,3 и 2,5 л. Трансмиссия — на выбор — «механика» о пяти и шести ступенях, а также восьмидиапазонный «автомат» от ZF. Привод — полный.
Иными словами, китайцы не стали предлагать нашему брату ни бензиновый атмосферник, ни старую шестискоростную АКП, ни задний привод. Что ж, спасибо. Осталось дождаться цен и старта продаж.