Nissan Navara по-китайски: в Россию приехал пикап Dongfeng Rich

Справедливости ради стоит отметить, что у себя на родине Dongfeng Rich продается пару лет кряду. В Россию автомобиль приехал с опозданием из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса. Впрочем, ждать осталось недолго. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в продажу пикап поступит в начале 2022 года.

Речь идет о клоне Nissan Navara, выпущенном по лицензии японского бренда. Вся агрегатная база Dongfeng Rich заимствована у донора, включая раму и задний мост. Да что там, если по своим техническим характеристикам внедорожник во многом копирует родственника из Страны восходящего солнца. А вот по дизайну машины отличаются. Собственно, как и по опциону.