LADA Vesta FL готовят к выпуску на заводе в Ижевске

В рамках подготовки к выпуску LADA Vesta FL, во время единого корпоративного отпуска на линии особо крупной штамповки предприятия в Ижевске были убраны пять устаревших роботов, а также сопутствующее оборудование. Их место заняли новые промышленные роботы ABB. Сейчас на заводе идет тестирование и отладка обновленного оборудования.

Сообщается, что параллельно состоялась модернизация покрасочной линии и стендов регулировки фар. В сообщении пресс-службы автопроизводителя говорится, что на предприятии также осуществляется подготовка к запуску новых производственных участков для обеспечения перспективных проектов.

Старт опытного производства LADA Vesta FL на мощностях «Лада Ижевск» запланирован на конец сентября 2021 года, пишет РГ.