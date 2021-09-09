LADA Vesta побила производственный рекорд и отправилась на экспорт

Вазовская «Веста» с порядковым номером 600 000 уехала покорять внешний рынок. Автомобиль отправился в соседнюю Белоруссию в ожидании своего покупателя в дилерском центре LADA в Гомеле.

Юбиляром оказался универсал с увеличенным клиренсом Vesta SW Cross синего цвета в комплектации Black с черными крышей и боковыми зеркалами заднего вида. Под капотом авто установлен 1,6-литровый мотор мощностью 106 сил, работающий в связке с механической коробкой передач.

Напомним, что кросс-версия «Весты» прописалась на конвейере в 2017 году, заняв второе место по популярности у потребителей после одноименной модели в кузове седан.