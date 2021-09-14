Российские военные испытывают внедорожник «Сармат» на базе «Нивы»

Машина, разработанная ОКБ «Техника», предназначена для штурмовых отрядов сил специальных операций. При этом новинку можно перебрасывать силами армейской авиации — на внешней подвеске вертолетов.

Модель готова перевозить грузы массой до 600 кг. Так, показанные на учениях экземпляры имели 3-местные салоны и были укомплектованы 12,7-миллиметровыми пулеметами «Корд» и гранатометами АГС-17 «Пламя».

Любопытно, что основой для «Сармата-2» послужила самая обычная «Нива»! А потому под капотом скрывается рахитичный 1,7-литровый атмосферник мощностью 80 л. с., с которым состыкована 5-ступенчатая «механика». У межосевого и межколесного дифференциалов имеются блокировки.

Впрочем, с первого взгляда распознать во внедорожном монстве ветерана российского автопрома весьма непросто, ведь армейский автомобиль получил полностью оригинальный кузов — без крыши и дверей.

Кстати, известная тольяттинская компания «Супер-Авто» решила взбодрить внедорожник LADA Niva Legend, заменив 80-сильный восьмиклапанник 21214 на агрегат объемом 1,8 литра мощностью 122 силы. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.