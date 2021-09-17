Changan готовится привезти в Россию премиальный кроссовер Uni-K

Портал «АвтоВзгляд» успел рассказать, что Changan Uni-K длиной 4 865 мм создан, как альтернатива дорогим премиальным «японцам». А потому стоящая перед этим китайским выскокчкой задача весьма амбициозна — бросить вызов именитому Lexus RX! Сможет ли?

Выглядит Uni-K достаточно интересно, а «поднебесные» журналисты вдобавок подмечают достойное качество изготовления и современую агрегатную базу: у машины двухлитровый турбомотор отдачей 232 силы, 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

На своей родине такой Changan стоит от 1 750 000 рублей (разумеется, в переводе на российскую валюту), так что считается достаточно дорогой покупкой. С другой стороны, вышеупомянутый Lexus RX обойдется более чем вдвое дороже…

Как сообщают наши коллеги из издания «Китайские автомобили», прямо сейчас змосковское представительство китайской марки заканчивает сертификацию кроссовера Uni-K, кчтобы первые экземпляры успели приехать на дилерские площадки до конца нынешнего года.