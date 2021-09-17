У российских дилеров марки MINI закончились автомобили

О дефиците «миников» первой сообщила Газета.ru. По информации издания, из-за простоя головного завода, а также общего дефицита полупроводников, уже сейчас нечем торговать дилерам MINI в Санкт-Петербурге и Казани. В столице минимальный запас автомобилей имеется, но ближайшие поставки запланированы аж на начало декабря.

Один из московских продавцов подтвердил порталу «АвтоВзгляд», что торговать дилерам практически нечем — на складе конкретного автосалона осталось меньше десяти машин, а ближайшая партия уже сейчас выкуплена почти полностью.

Кроме того, по словам собеседника нашей редакции, в последнии дни ажиотаж вокруг MINI заметно усилился: возможно, фанаты компактных «британцев» бросились скупать остатки техники, услышав об очередях и дефиците…

Напомним, что жесткий недостаток микрочипов затронул, без преувеличениях, всех крупных автопроизводителей. И по этой причине эксперты прогнозируют скорое — и весьма существенное — подорожание автомобилей.