В Германии представили LADA Niva якобы немецкой сборки

Сама идея собирать «Ниву» за границей появилась после ухода марки LADA из Европы. Из-за того, что Еврокомиссия установила «средние выбросы углекислого газа» для модельного линейки каждого бренда, АВТОВАЗу оказалось проще оставить западный рынок.
По задумке вышеупомянутого господина Постникова, будущий внедорожник на агрегатах «Нивы» должен получить более качественные комплектующие, нежели автомобили из Тольятти, а местом производства стать немецкий Магдебург.
В свою очередь, АВТОВАЗ тогда… пригрозил проекту судебными исками, заявив, что «компания не заинтересована ни в каком локальном сборочном проекте». И в случае нарушения третьими лицами прав интеллектуальной собственности вазовцы были готовы судиться.
И вот, спустя окола года, собранный на собственных площадях ателье «Партизан Моторс» в Магдебурге первый юбилейный внедорожник отправится в ближайшее время в шоурум эксклюзивного дилера Fahrzeuge Bögelsack Service & Verkauf GmbH из Хальберштадта.
Правда, амбициозный проект со сложным названием LADA Niva Legend — LADA 50th Anniversary Limited Edition оказался вовсе не оригинальной разработкой, а… только лишь неглубоким тюнингом обычной «Нивы» — на машину водрузили обвес и шноркель да поставили колеса побольше.
Правда, тот самый доктор-инженер Постиников уверяет, что «юбилейный автомобиль имеет весьма существенные отличия от серийного образца». Поэтому партию из 50 представителей «специальной ограниченной серии» немцам планируют предлагать аж по 19 900 евро за штуку.
Кстати, у портала «АвтоВзгляд» есть серьезные сомнения, что на собственных площадях ателье «Партизан Моторс» (которые по фотографиям больше напроминают обычный гараж) удастся собрать столько машин, ведь «Нив» сейчас не хватает даже вазовской дочке «ВИС-Авто»…