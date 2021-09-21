В Германии представили LADA Niva якобы немецкой сборки

Сама идея собирать «Ниву» за границей появилась после ухода марки LADA из Европы. Из-за того, что Еврокомиссия установила «средние выбросы углекислого газа» для модельного линейки каждого бренда, АВТОВАЗу оказалось проще оставить западный рынок.

По задумке вышеупомянутого господина Постникова, будущий внедорожник на агрегатах «Нивы» должен получить более качественные комплектующие, нежели автомобили из Тольятти, а местом производства стать немецкий Магдебург.

В свою очередь, АВТОВАЗ тогда… пригрозил проекту судебными исками, заявив, что «компания не заинтересована ни в каком локальном сборочном проекте». И в случае нарушения третьими лицами прав интеллектуальной собственности вазовцы были готовы судиться.