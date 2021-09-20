Зачем владельцы автомобилей LADA ставят на двигатель бутылку с водой

На самом деле, все очень просто: владельцы разных вазовских моделей просто пытаются понять, на какой машине и с каким мотором от двигателя приходит больше вибраций — дескать, чем сильнее пузырится жидкость, тем больше вибронагруженность. Поэтому, по большому счету, никакого практического смысла этот эксперимент не имеет…

Куда интереснее другой «челлендж»: владельцы старых LADA Niva научились своими силами проводить рестайлинг, внедняя панель приборов и климатическую установку нового образца. А к Chevrolet Niva нынче принято прилаживать задние фонари от свежей Niva Travel.

А куда деваться? Ведь цены на новые LADA растут безумными темпами. Скажем, дилеры совершенно не стесняются выставлять хорошо упакованные версии «Гранты» аж за 1 000 000 рублей! В итоге, против фантастических по величине дилерских накруток выступил сам АВТОВАЗ.