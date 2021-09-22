АВТОВАЗ готовит большую модернизацию скандально известного мотора 1.8

Фото производителя.
Как нам сообщили собственные источники, двигатель ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра и мощностью 122 л. с., тихонечко перестали ставить на автомобили LADA: топовый атмосферник сейчас не предлагается ни для семейcтва Vesta, ни для моделей XRAY. Портал «АвтоВзгляд» разузнал, с чем связано исчезновение «сто семьдесят девятого».
Алексей Кованов

Как пояснил представитель российского автогиганта, в последнее время АВТОВАЗ сокращает варианты комплектаций, устраняя наименее популярные — это нормальный процесс оптимизации производства. Однако дальгнеюшую судьбу атмосферника вазовцы комментировать отказались.

Между тем, к двигателю ВАЗ-21179 накопилось немало претензий со стороны пользователей: жалобы поступали на повышенный расход масла, недостаточную мощность, сложность конструкции, малую долговечность маслонасоса и другие минусы, включая склонность к детонации.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас на заводе вовсю работают над устранением этих недостатков. Улучшенный по всем фронтам агрегат получит индекс 21178, а главное — заимеет фазовращатели на впуске и выпуске, что позволит увеличить отдачу до 135 л. с. и 175 Нм.

Кстати, одна из проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей LADA, оборудованных 1,8-литровым двигателем и роботизированной коробкой, — это дерганье, рывки, тряска и вибрации при начале движения и переключении передач.

Если дилер марки признает такой случай гарантийным, то диск сцепления Valeo меняется… на такой же. Однако владельцы нашли более продуктивный способ устранения неисправности.

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22 сентября 2021
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