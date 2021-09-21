Зачем производитель ракетных комплексов С-400 решил выпускать гражданские автомобили

Кроме того, отечественный Минтранс готов освоить на теме беспилотного и электрического транспорта более 800 млрд рублей — эта сумма будет потрачена до 2030 года, притом 490 млрд будут взяты непосредственно из государственного бюджета.

Ну, а когда дело пахнет миллиардными вливаниями и президентскими поручениями, здесь зашевелится даже неторопливая отечественная оборонка! Поэтому «Алмаз-Антей» готовит не только гибридную легковушку, но и… электрический беспилотник.

Между тем, представители ВПК то ли не знают, то ли забывают, что создание современного легкового автомобиля — это чрезвычайно сложная и специфическая задача, которую способны выполнить только высокооплачиваемые профильные специалисты.

Но когда дело пахнет освоением бюджета, такими мелочами можно поступиться… Хотя, например, целая Группа ГАЗ не берется за разработку новой «Волги», а АВТОВАЗ — за переход на импортные платформы. Куда уж тут ракетостроителям? Но они, видимо, считают иначе.