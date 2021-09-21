Зачем производитель ракетных комплексов С-400 решил выпускать гражданские автомобили

Итак, «Алмаз-Антей» сейчас ведет разработку гибридного автомобиля, который планируется предложить гражданскому потребителю. Как сообщает РБК со ссылкой на заместителя генереального директора по производственно-технологической политике концерна Александра Ведрова, основной двигатель легковушки будет работать на природном газе.
- Мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель — на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которого хватит на определенное количество километров. Без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км, — уточнил господин Ведров.
Согласитесь, что описание «алмазовского» проекта здорово напоминает… приснопамятный «ё-мобиль». Ведь неполучившаяся микролитражка имени Михаила Прохорова также имела гибридную установку, построенную вокруг газового мотора.
К слову, сама концепция гибрида для легковых автомобилей уже признана мировым сообществом устаревшей и бесперспективной: об этом только что заявил концерн Daimler, полностью остановивший работы над силовыми установками такого толка.
Зачем тогда «Алмаз-Антей» решил заняться гибридной темой? Как минимум, чтобы выполнить поручение президента от 2016 года, согласно которому доля гражданской продукции для организаций оборонно-промышленного комплекса до 2025 года должна достичь 30%, а к 2030-му — уже 50%.
Кроме того, отечественный Минтранс готов освоить на теме беспилотного и электрического транспорта более 800 млрд рублей — эта сумма будет потрачена до 2030 года, притом 490 млрд будут взяты непосредственно из государственного бюджета.
Ну, а когда дело пахнет миллиардными вливаниями и президентскими поручениями, здесь зашевелится даже неторопливая отечественная оборонка! Поэтому «Алмаз-Антей» готовит не только гибридную легковушку, но и… электрический беспилотник.
Между тем, представители ВПК то ли не знают, то ли забывают, что создание современного легкового автомобиля — это чрезвычайно сложная и специфическая задача, которую способны выполнить только высокооплачиваемые профильные специалисты.
Но когда дело пахнет освоением бюджета, такими мелочами можно поступиться… Хотя, например, целая Группа ГАЗ не берется за разработку новой «Волги», а АВТОВАЗ — за переход на импортные платформы. Куда уж тут ракетостроителям? Но они, видимо, считают иначе.